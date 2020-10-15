يشارك الفنان محمد الحضري، في مسلسل "القاهرة كابول"، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.
وأكد "الحضري" أنه سعيد بمشاركته وسط كوكبة من النجوم، أبرزهم خالد الصاوي، وطارق لطفي. مؤكدا ان الوقوف امام الفنانة حنان مطاوع أضافه
وأوضح أنه يجسد دور مدرب جيم، ينضم لأحد الجماعات الإرهابية وتنقلب بعدها حياته رأسا على عقب.
وكشف أنه بدأ التصوير يوم 8 فبراير الماضي، وتوقف التصوير لبعض الوقت بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، ويستكمل فريق العمل حاليا التصوير، على مدار 14 ساعة يوميا.
مسلسل "القاهرة كابول" بطولة خالد الصاوي، طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، خالد كمال، ومن إخراج حسام علي.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد الخضري : سعيد بمشاركتي في القاهرة كابول .. وحنان مطاوع صاحبة موهبة فريدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.