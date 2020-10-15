محمد الخضري : سعيد بمشاركتي في القاهرة كابول .. وحنان مطاوع صاحبة موهبة فريدة

يشارك الفنان محمد الحضري، في مسلسل "القاهرة كابول"، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وأكد "الحضري" أنه سعيد بمشاركته وسط كوكبة من النجوم، أبرزهم خالد الصاوي، وطارق لطفي. مؤكدا ان الوقوف امام الفنانة حنان مطاوع أضافه

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كبيرة فهي فنانة ذو موهبة فريدة من نوعها.

وأوضح أنه يجسد دور مدرب جيم، ينضم لأحد الجماعات الإرهابية وتنقلب بعدها حياته رأسا على عقب.

وكشف أنه بدأ التصوير يوم 8 فبراير الماضي، وتوقف التصوير لبعض الوقت بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، ويستكمل فريق العمل حاليا التصوير، على مدار 14 ساعة يوميا.

مسلسل "القاهرة كابول" بطولة خالد الصاوي، طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، خالد كمال، ومن إخراج حسام علي.