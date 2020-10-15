وصول جثمان الفنان الراحل محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

وصل منذ قليل جثمان الفنان الكبير محمود ياسين مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، لصلاة الجنازة عقب صلاة الظهر، ومن المقرر أن يتم الدفن بمقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم .
وحرص على حضور الجنازة عدد كبير من نجوم الفن من بينهم نجله السيناريست عمرو محمود ياسين وزوجته شهيرة التى انهارت من البكاء، وابنته رانيا محمود ياسين وزوجها الفنان محمد رياض ونجلها، وحفيده محمودياسين والفنانة منة بدر تيسير والمخرج مصطفى فكري والفنان عبد الله مشرف وعدد من الأقارب.
ويشار إلى أن توفي صباح أمس الأربعاء، الفنان القدير محمود ياسين، وذلك عن عمر يناهز 79 عامًا بعد صراع طويل مع المرض .
وكان أعلن الفنان عمرو محمود ياسين، عن وفاة والده الفنان الكبير عبر
ويذكر أن النجم الراحل له تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة، ولتميزه بصوت رخيم وأداء مميز في اللغة العربية، تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.
كما أدى أدوارًا قوية في المسلسلات الدينية والتاريخية، ومتزوج من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الفنان محمد رياض.
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