تشييع جنازة الفنان الراحل محمود ياسين اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

تُشيع جنازة الفنان الراحل محمود ياسين، عقب صلاة الظهر، اليوم الخميس، وذلك من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، ومن المقرر أن العزاء على مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم .
ويشار إلى أن توفي صباح أمس الأربعاء، الفنان القدير محمود ياسين، وذلك عن عمر يناهز 79 عامًابعد صراع طويل مع المرض .
وكان أعلن الفنان عمرو محمود ياسين، عن وفاة والده الفنان الكبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك"، قائلا: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين.. إنا لله
ويذكر أن النجم الراحل له تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة، ولتميزه بصوت رخيم وأداء مميز في اللغة العربية، تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.
كما أدى أدوارًا قوية في المسلسلات الدينية والتاريخية، ومتزوج من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الفنان محمد رياض.
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