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تراند اليوم : الضهر أتكسر بعد الاب.. أنهيار عمرو محمود ياسين على وفاة والده – فيديو

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فارس طارق 0 تبليغ

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توفى الفنان محمود ياسين صباح اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 79 عامًا بعد صراع مع المرض.

 

وفي أول تعليق للفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين على وفاة والده، من خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “إحنا الستات” على قناة Ten عبر عن حزنه الشديد لوفاة والده، معزيًا نفسه والوطن العربي في فقدان ورحيل الفنان القدير.

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أوضح عمرو ياسين أن صلاة الجنازة ستقام غدا الخميس 15 أكتوبر بعد صلاة الظهر بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد والعزاء على مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم.. على أن تقام ليلة العزاء فى ساحة كومباوند رويال سيتى بالشيخ زايد يوم الجمعة القادم بعد صلاة المغرب.

 

 

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