تراند اليوم : نسخة منه .. أول ظهور لشقيقة محمود ياسين بعد رحيله – اتفرج

في ظهور نادر تحدثت السيدة أمال شقيقة الفنان الراحل محمود ياسين، لذي وفته المنية صباح الأربعاء 14 أكتوبر، لتستعيد ذكرياتها معه.

في لقاء مع Ten Tv تذكرت السيدة أمال طفولتهما قائلة أن محمود عاش في بورسعيد وهو يعتز بهذه المدينة كثيرا، وكان محبوبا من الجميع، وأن والدهم السيد فؤاد ياسين كان يعمل نائب هيئة قناة السويس، لذا عاشوا في فيلا تابعه إلى هيئة القناة.

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أكملت متحدثه عن شقيقها أنه درس في كلية الحقوق ثم بعد ذلك اتجه إلى التمثيل لعشقه له خاصة أنه كان يشارك في مسرح الجامعة، بعدها ذهب للعيش في مدينة القاهرة وأصبح ممثلا مشهورا وقدم أعمالا كثيرا، ثم جاءوا هم أيضا للعيش في القاهرة.

وصفت أمال شقيقها أنه طيب وحنون وكان يهتم بهم كثيرا ويحضر كل المناسبات، لا يتأخر عن أي شيء، موضحة أنها لم تزره من فترة لأنها قبل 10 أشهر توفي حفيدها ولا تخرج من منزلها، لكنها كانت تتصل به وتطمئن عليه.

وأكدت أن زوجته الفنانة شهيرة كانت تهتم به وراعته لسنوات، داعية لها بالصحة وأن يجعل الله كل ما فعلته معه في ميزان حسناتها.