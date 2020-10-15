تراند اليوم : بالفيديو – لحظة أنهيار ” شهيرة ” لحظة وفاة زوجها محمزد ياسين

كشف المؤلف عمرو محمود ياسين عن حالة والدته الفنانة شهيرة بعد وفاة الفنان محمود ياسين.

قال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة” مع الإعلامي وائل الإبراشي ويعرض عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، إن والدته حالتها صعبة جدا وأنها تعيش حالة من عدم تصديق الأمر.

أكمل موضحا أن شهر أكتوبر مميز بالنسبة لوالديه، هذا العام يمر 50 عاما على زواجهما، كما أنه الشهر الذي دائما تعرض فيه أعمال الفنان الراحل التي قدمها عن انتصارات نصر أكتوبر.

وخلال المداخلة الهاتفية كشف عمرو عن تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الفنان محمود ياسين، موضحا أن والده مرض قبل فترة بالتهاب رئوي، وليس كورونا، ثم شفي منه، ثم عاد المرض له قبل أيام ودخل إلى المستشفى.

أكمل أن أن الحالة في البداية كانت مستقرة، وفي يوم وصفه أنه “مقابلة الوداع” حدث تحسن في صحته مبهج.

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حكى أنه زار والده في المستشفى ووجده في حالة جيده يرحب به وتحدث عبر الهاتف مع كل أفراد أسرته، ووصفه في هذا اليوم أن ذاكرته ونسبه وعيه كانت في أفضل حالتها منذ سنوات، وشعر عمرو أن والده صحته تتحسن وسيخرج من المستشفى قريبا، لكن اتضح أنها كانت مقابلة وكلمات الوداع.

تابع، أنه مر يوم وكان طبيعي ثم في اليوم التالي بدأ تدهور صحته ودخل في مرحلة حرجة ووضع على جهاز تنفس، وأوضح له الأطباء أنهم يفعلون كل ما في وسعهم لكن نسبه الوفاة 95%.

ورحل الفنان محمود ياسين عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز الـ79 عاما، وتقام صلاة الجنازة الخميس، بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر والعزاء على المقابر بطريق الفيوم.