تراند اليوم : فيديو – الفنانة بوسي بقلب جاحد ترفض علاج والدها المسن : روح أشحت

كشف محمد شعبان والد الفنانة بوسي رفضها علاجه، مشيرا إلى أنه استغاث بالفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية ليجد له حلا في هذه المشكلة.

أضاف والد المطربة في فيديو مع مجلة “أخبار الحوادث” أنه رجل مسن يبلغ من العمر 77 عاما، وأنه يعاني من عدة أمراض من ضمنها حساسية شديدة وعدوى بالعين يحتاج لعلاجها سريعا ولكن بوسي التي أكد أنه لم يرها من 4 سنوات تمتنع عن مساعدته بالمال وقال “عايز أطمن عليها حياتها عاملة إيه، عايز أشوفها عايزها تحن عليا هي تشوفني، يعني أشحت ولا أمد إيدي دي عيبة في وشها”.

وكانت بوسي منذ فترة طويلة تغيب عن الساحة الفنية المصرية، حيث لم تقم بأي حفل في مصر وكانت تتواجد طوال الوقت خارج البلاد، قبل أن تبدأ في الظهور مؤخرا.