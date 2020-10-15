صور| مي سليم تحتفل بعيد ابنتها "لي لي": "كل سنة وأنتي أغلى حاجة في حياتي"

رنا صلاح الدين - حرصت الفنانة مي سليم، على توجيه رسالة إلى ابنتها "لي لي"، بمناسبة عيد ميلادها معبرة عن مدى حبها وعشقها الشديد لها.

ونشرت مي، سلسلة صور جمعتها بابنتها والسعادة مرسومة على وجهها، وعلقت عليها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":"النهاردة عيد ميلاد أحلى حاجة في حياتي لي لي ربنا يخليكي ليا يارب".

مي سليم

وأضافت:"كل سنة وأنتي معايا وكل سنة وأنتي أغلي حاجة في حياتي كل سنة وأنتي حلوة يارب أشوفك أسعد الناس ويحفظك من كل شر... بحبك".

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مي سليم

على جانب آخر انتهت مي سليم، من تصوير دورها في مسلسل "خيط حرير"، والذي كان قد تأجل تصويره أكثر من مرة، وذلك بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

مي عبرت، خلال استضافتها في برنامج The Insider بالعربي، عن سعادتها الشديدة بالمشاركة في المسلسل، لافتة إلى أنها كانت تتمنى استمرار التصوير لفترة أطول مع كل نجوم "خيط حرير"، وفي مقدمتهم بطلة العمل الفنانة مي عزالدين، التي تعمل معها لأول مرة.

ومسلسل "خيط حرير" من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر، ومن بطولة مي عزالدين، ومحمود عبدالمغني، ونيكولا معوض، ومي سليم، وسوسن بدر، وأحمد خليل، وغيرهم.