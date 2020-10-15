بالصور.. شهيرة تنهار في جنازة زوجها محمود ياسين

رنا صلاح الدين - انهارت الفنانة المصرية شهيرة ودخلت في نوبة بكاء، فور وصولها إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد للمشاركة في تشييع جنازة زوجها الفنان الراحل محمود ياسين.

وحرص على مرافقتها نجلها الفنان عمرو محمود ياسين وحفيدها محمود ياسين، وابنتها رانيا محمود ياسين وزوجها الفنان محمد رياض.

شهيرة

شهيرة ظهرت بملابس الحداد السوداء، ووضعت كمامتين على وجهه، وذلك خوفا من انتشار فيروس "كورونا".

شهيرة

ومن المقرر أن يتم دفن جثمان الفنان الراحل بمقابر الأسرة بطريق الفيوم، وكان قد تم تأجيل الجنازة من الأمس إلى اليوم بسبب ظروف خاصة بالأسرة، وانتظار قدوم شقيقه المقيم في الخارج، وقدوم أفراد أسرته من مدينة بورسعيد.

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شهيرة

وتستقبل أسرة محمود ياسين العزاء فى المقابر بعد دفن الجثمان ، كما ستقام ليلة عزاء غداً الجمعة فى الشيخ زايد بعد صلاة المغرب.

نجوم الفن في جنازة محمود ياسين

نجوم الفن في جنازة محمود ياسين

نجوم الفن في جنازة محمود ياسين