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بالصور.. شهيرة تنهار في جنازة زوجها محمود ياسين

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رنا صلاح الدين - انهارت الفنانة المصرية شهيرة ودخلت في نوبة بكاء، فور وصولها إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد للمشاركة في تشييع جنازة زوجها الفنان الراحل محمود ياسين.

وحرص على مرافقتها نجلها الفنان عمرو محمود ياسين وحفيدها محمود ياسين، وابنتها رانيا محمود ياسين وزوجها الفنان محمد رياض.

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شهيرة ظهرت بملابس الحداد السوداء، ووضعت كمامتين على وجهه، وذلك خوفا من انتشار فيروس "".

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ومن المقرر أن يتم دفن جثمان الفنان الراحل بمقابر الأسرة بطريق الفيوم، وكان قد تم تأجيل الجنازة من الأمس إلى اليوم بسبب ظروف خاصة بالأسرة، وانتظار قدوم شقيقه المقيم في الخارج، وقدوم أفراد أسرته من مدينة بورسعيد.

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cd8b122001.jpgشهيرة

وتستقبل أسرة محمود ياسين العزاء فى المقابر بعد دفن الجثمان ، كما ستقام ليلة عزاء غداً الجمعة فى الشيخ زايد بعد صلاة المغرب.

af646bde19.jpgنجوم الفن في جنازة محمود ياسين

55096f3b58.jpgنجوم الفن في جنازة محمود ياسين

1d1c9a4608.jpgنجوم الفن في جنازة محمود ياسين

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