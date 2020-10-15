صور| السقا ونادية الجندي والعلايلي يشاركون في تشييع جنازة محمود ياسين

رنا صلاح الدين - حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور جنازة النجم الراحل محمود ياسين، الذي وافته المنية أمس الأربعاء عن عمر ناهز الـ79 عامًا.

ووصل جثمان الفنان الراحل مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر، لبدء مراسم الجنازة بعد صلاة الظهر، ودفنه جثمانه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.

وكان من أبرز الحضور النجم أحمد السقا ونادية الجندي وأشرف زكي وحسين فهمي وعزت العلايلي ورشوان توفيق وأشرف عبد الغفور وخالد النبوي وسوزان نجم الدين وعبدالله مشرف، وذلك وسط تواجد الفنان عمرو محمود ياسين ونجله ووالدته شهيرة، والفنانة رانيا محمود ياسين وزوجها محمد رياض.

نجوم الفن في جنازة محمود ياسين

نجوم الفن في جنازة محمود ياسين

نجوم الفن في جنازة محمود ياسين

نجوم الفن في جنازة محمود ياسين

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نجوم الفن في جنازة محمود ياسين

وكان عمرو محمود ياسين قد أعلن من قبل عن تأجيل جنازة والده إلى اليوم لاعتبارات و ظروف خاصة بالأسرة.

وكشف الفنان محمد رياض السبب الحقيقي لتأجيل جنازة حماه الراحل، حيث قال، في تصريحات صحفية، إنهم قرروا أن تكون الجنازة غدا لكي يعطوا فرصة لأهل الفنان الراحل ببورسعيد وشقيقه المتواجد خارج مصر لحضور مراسم الجنازة والدفن.

نجوم الفن في جنازة محمود ياسين

نجوم الفن في جنازة محمود ياسين

نجوم الفن في جنازة محمود ياسين