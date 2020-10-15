كلامه صدمني.. رضا حامد يحكي موقفا مهينا مع عادل إمام: "ظلمني و قالي شوف حالك بعيد عني".. شاهد

رنا صلاح الدين - حل الفنان الكوميدي رضا حامد، ضيفًا على الإعلامي أسامة كمال، في برنامجه "90 دقيقة" المذاع عبر قناة المحور، وروى موقفًا أغضبه من النجم الكبير عادل إمام، بعدما تعاونا في فيلم "أمير الظلام".

ووجه الإعلامي سؤالًا له:"من تجاهل موهبتك وظلمك"، فرد قائلًا:"كنت بشتغل مع استاذ عاد امام وهو هرم كبير في الفن ودايما حريص على نفسه وعلى فنه، ولما كنت بشتغل معاه في المسرح حققت نجاح كبير".

وأضاف:"فيه حد من المقربين له كلمني وقالي إن الزعيم مش هيشغلني معاه تاني بعد أمير الظلام، قولتله إنت كذاب".

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وتابع:"بعدها روحت لأستاذ عادل المسرح وقابلته وقولتله يشغلني معاه في فيلمه الجديد، رفض وقالي أنا قدمتك خلاص في الفيلم روح اشتغل بعيد عني.. الكلمة صدمتني، كلمة غريبة جدا، وفعلا بدأت اشتغلت بعيد عنه".

وأكمل حديثه:"كسرت الدنيا على المسرح، لدرجة إن الله يرحمه سعيد عبدالغني كان دايما بيشتغل معايا على المسرح والناس كانت ميتة من الضحك زعقلي وقالي عادل واقف في الكواليس، خلص بقي أنت هتترفد وأنا هاخد 15 يوم جزا بس مهمنيش أشتغلت وقعدت أضحك الجمهور وفي الآخر حصل خلاف من الإدارة وسيبت المسرحية".

واختتم الفنان حديثه قائلًأ:"أستاذ عادل هو اللي جابني المسرحية، ومهما حصل هو عادل إمام الشامخ، الهرم الفني الكبير بس طبعا أنا جوايا منه زعل".