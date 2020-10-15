4 مواهب ذهبية تشعل المسرح في الحلقة الثانية من “ذا فويس سينيور”

متابعة بتجــــــــــــرد: أصوات ذهبية مر العمر على معظمها من دون أن تبرز موهبتها أمام الجمهور، ومن دون أن تحصد شهرة تستحقها، وها هي اليوم تستفيد من فرصة الظهور من خلال المشاركة في برنامج “the Voice SENIOR” على MBC1، “MBC العراق”، “MBC مصر” و”MBC5″.

وفي الحلقة الثانية من مرحلة “الصوت وبس”، ضم هاني شاكر أول موهبة، حيث تمكن من إقناع عبد العزيز بن زينة من الانضمام إلى فريقه في نهاية الحلقة، وقبل ذلك ضمت نجوى خالد أبو سمرا، وأقنعت سميرة رجا ريس باختيارها، وكان رشيد الحاج من نصيب ملحم.

في تفاصيل الحلقة ومجرياتها

انطلقت الحلقة مع خالد أبو سمرا من سوريا، الذي اعتبر أن زوجته هي الداعم الأول والأخير له في الحياة وأنه يستمد القوة منها، وراهن على أن يجعل كراسي المدربين تلف له خلال 20 ثانية فقط، وبالفعل لم تمر سوى ثوان قليلة على بدئه غناء موال “اللؤلؤ المنضوض” وأغنية “على العقيق اجتمعنا” لصباح فخري حتى لف له كل المدربين في وقت واحد. واحتراماً لموهبته انتقلت نجوى إلى المسرح لتسلم عليه، وتطلب منه أن يغني مقطعاً من “قدك المياس”. وأعرب هاني عن سعادته بسماع درر فنية على المسرح، وأبدت سميرة ذهولها من الإمكانات التي يملكها خالد، بينما علق ملحم بأنه ليس مستغرباً على سوريا أن نجد فيها مثل هذه الأصوات المهمة. واختار خالد الانضمام إلى فريق نجوى.

وكشف رجا الريس من لبنان أن الحلم الذي راوده دوماً هو أن يكون موسيقياً ناجحاً لذا تعلم على العزف على أكثر من آلة موسيقية، لكنه يميز الساكسفون ويعطيها مكانة خاصة في حياته، وهي الآلة التي رافقته على المسرح عند غنائه “Long Train Running” لـ “The Doobie Brothers”. وحصل على لفة رباعية من المدربين، واعتبر هاني أن المشترك يمثل طاقة إيجابية نجح في نقلها إلى المدربين، واختار الانضمام إلى فريق سميرة.

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وغنى رشيد الحاج من لبنان موال “جاروا الحبايب” وأغنية “اشتقنا كتير” للراحل زكي ناصيف. وأشار رشيد إلى أنه حاول احتراف الفن في شبابه لكنه لم يوفق، لافتاً إلى أنه مختار إحدى القرى اللبنانية. وعندما وقف على مسرح “the Voice SENIOR”، استطاع أن يقنع المدربين الأربعة بموهبته، ورحبت نجوى بمختار المخاتير كما قالت، ووصفته سميرة بالعمدة، وأثنى هاني على أدائه، قبل أن يعلن رشيد أنه يريد الانضمام إلى فريق ملحم، الذي اعتبر أنه يحتاج إلى صوت يغني التراث اللبناني.

أما مسك الختام فكان مع عبدالعزيز بن زينة من الجزائر، وهو الصوت الذي حرك كرسي نجوى وجعلها تعلن أنها متمسكة بهذه الموهبة مهما كان الثمن، لكن رغم وعود نجوى وكلامها المعسول اختار عبد العزيز أن ينضم إلى فريق هاني، بعدما غنى “فراق غزالي” من الماوف التونسي. وكشف المشترك أنه رياضي ويحب الحفاظ على مظهره الذي يبدو أصغر من عمره، ولفت إلى أنه معروف على مستوى بلده الجزائر ويريد أن يوصل موهبته اليوم إلى أبعد من بلده. وأكد هاني على تقديمه أشياء مميزة في المرحلة المقبلة مع عبد العزيز.

يُعرض “the Voice Senior” على MBC1، “MBC العراق”، “MBC مصر “، وMBC5 كل أربعاء في تمام الساعة 06:30 مساءً بتوقيت غرينتش، 09:30 ليلاً بتوقيت السعودية.