شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مشاهد مؤثرة من حفل جوائز بيلبورد.. الانتخابات الأمريكية وكورونا تسيطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت السياسة وقرب الانتخابات الأمريكية على حفل توزيع جوائز "بيلبورد" الموسيقية Awards Music Billboard الشهيرة أمس، والتى فاز بها النجم العالمى بوست مالون بجائزة أفضل مغنى فيما فازت النجمة بيلى إيليش بجائزة أفضل مغنية، فيما فازت فرقة bts الكورية بجائزة أفضل فنان اجتماعى للمرة الرابعة.

وأصر بعض الفنانين على إدخال السياسة فى خطبهم، حيث أدت النجمة العالمية ديمي لوفاتو أغنية "القائد الأعلي" وهي أغنية بكلمات قوية موجهة للرئيس دونالد ترامب وفي نهاية الأغنية قالت "vote".

فيما صعدت النجمة العالمية ليزو إلي المسرح بفستان مغطي بكلمة "صوت" بعد فوزها بجائزة أفضل فنان من حيث مبيعات الأغاني، وقالت خلال خطابها :"هناك قوة في صوتك سواء كان ذلك من خلال الموسيقي أو الاحتجاج او حقك في التصويت استخدم قوتك استخدم صوتك وارفض ان تقمع".

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ولم تغب كورونا عن الأحداث خلال الحفل، حيث حثت النجمة بيلى إيليش على ضرورة الحفاظ على ارتداء الكمامة وكذلك غسل الأيدى بانتظام، حيث قالت فى خطاب فوزها بالجائزة :"شكرا جزيلا بيلبورد وشكرا لكل النساء اللواتي جئن قبلي ومهدوا طريقي.. انا احبكم أرجوكم ارتداوا الكمامة من فضلكم اغسلوا ايديكم كونوا امنين اعتنوا بنفسكم".