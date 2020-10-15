شكرا لقرائتكم خبر عن وصول نادية الجندى للمشاركة فى جنازة الفنان الراحل محمود ياسين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت الفنانة نادية الجندى بصحبة المنتج محمد مختار إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد للمشاركة فى تشييع جثمان الفنان الراحل محمود ياسين بعد صلاة الظهر، حيث استقبلها عمرو محمود ياسين وعادت إلى سيارتها مرة أخرى لحين بدء صلاة الجنازة.

ووصل جثمان الفنان الراحل محمود ياسين، منذ قليل، إلى المسجد استعدادا لتشييع جنازته ودفن جثمانه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم، حيث تم تأجيل الجنازة من الأمس لليوم بسبب ظروف خاصة بالأسرة وانتظار شقيقه العائد من الخارج، وكل أفراد أسرته بمدينة بورسعيد لاسيما وأن ياسين من مواليد المدينة.

ويتواجد بصحبة الجثمان نجله السيناريست عمرو محمود ياسين وزوجته شهيرة التى حضرت منهارة فى البكاء، وابنته رانيا محمود ياسين وزوجها الفنان محمد رياض ونجلها، وحفيده محمود ياسين جونيور والفنانة منة بدر تيسير والمخرج مصطفى فكرى والفنان عبد الله مشرف وعدد من الأقارب

ومن المقرر أن تستقبل أسرة محمود ياسين العزاء بعد دقن الجثمان فى المقابر، وتقام ليله العزاء غداً الجمعة فى الشيخ زايد بعد صلاة المغرب.

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ورحل الفنان الكبير محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عاماً بعد صراع مع المرض، الذى أبعده عن الحياة الفنية طوال السبع سنوات الماضية التى شهدت انتشار شائعات وفاته بشكل متتالٍ، ودائما ما كانت تتصدى أسرته بقوة لهذه الشائعات إلى أن فارق الحياة اليوم ولم يعد هناك مجالاً للشائعات مرة أخرى.

قدم محمود ياسين فى السينما أدوارا صغيرة فى نهاية حقبة الستينيات إلى أن جاءت فرصته الكبيرة في فيلم (نحن لا نزرع الشوك) مع شادية عام 1970 وتوالت الأفلام بعد ذلك فكان من بينها (الخيط الرفيع) أمام فاتن حمامة و(أنف وثلاث عيون) أمام ماجدة الصباحي و(قاع المدينة) أمام نادية لطفي و(مولد يا دنيا) أمام المطربة عفاف راضي و(اذكريني) أمام نجلاء فتحي و(الباطنية) أمام نادية الجندي و(الجلسة سرية) أمام يسرا و(الحرافيش) أمام صفية العمري.

‫وفى التليفزيون قدم عشرات المسلسلات منها (الدوامة) و(غدا تتفتح الزهور) و(مذكرات زوج) و(اللقاء الثاني) و(أخو البنات) و(اليقين) و(العصيان) و(سوق العصر) و(وعد ومش مكتوب) و(ضد التيار) و(رياح الشرق) و(أبو حنيفة النعمان)، و(ماما فى القسم).

منحه التقدم فى العمر مساحة أكبر للعب أدوار مميزة في السينما وقف فيها بجانب الأجيال التالية من النجوم فشارك في (الجزيرة) مع أحمد السقا و(الوعد) مع آسر ياسين و(عزبة آدم) مع أحمد عزمي وماجد الكدواني و(جدو حبيبي) مع بشرى وأحمد فهمى وإخراج على إدريس.



