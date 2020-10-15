شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى بعد ضبط المتهمين بقضية فتاة المعادى: لازم يبقوا عبرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم محمد هنيدى، الشكر للجهات الأمنية وجهات التحقيق، لسرعة استجابتهم للواقعة وضبط المتهمين فى قضية فتاة المعادى "مريم"، وغرد هنيدى عبر حسابه على تويتر قائلا "المتهمين في قبضة العدالة في أقل من 24 ساعة لازم يبقوا عبرة لكل شخص يفكر إنه يعمل كده".



محمد هنيدى

كانت خصت مصادر أمنية ”الخليج 365” بفيديوهات واقعة وفاة "مريم" فتاة المعادى أثناء سرقة حقيبتها بالقوة، وهى الفيديوهات التى ساعدت ضباط مباحث القاهرة فى تحديد هوية الجناة والقبض عليهم.

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وتكشف الفيديوهات المتهمين حال استعدادهم لارتكاب السرقة والبحث عن الضحية في أحد شوارع المعادى، كما تتضمن الفيديوهات المجنى عليها "مريم" قبل الحادث بلحظات، وفيديو آخر للحظة هروب الجناة عقب خطف الحقيقة وسحل "مريم".

ونجحت الأجهزة الأمنية فى القبض على المتهمين بقتل "مريم" فتاة المعادى أثناء سرقة حقيبتها بالقوة وهما يستقلان سيارة ميكروباص بمنطقة المعادى.

وتبلغ لقسم شرطة المعادى بتواجد جثة لسيدة بتقاطع شارعى 86 والقناه المعادى، وتبين وجود جثة لفتاة تدعى مريم محمد على 24 سنة موظفه بالبنك الأهلى، ومقيمة بالمعادى مصابة بجرح بالرأس ونزيف دموى فى الأذن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم والايدى، وتبين أن المسروقات عبارة عن حقيبة يدها تحوى أدوات مكياج وحافظة جلديه بها أوارق المتوفاة وملابس رياضية وعثر بجوارها على هاتفها المحمول.