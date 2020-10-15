شكرا لقرائتكم خبر عن حذف مشهد "الممرضة" فى كليب "Lovesick Girls" بعد سلسلة من الاعتراضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد سلسلة من الجدل استجابت مؤخرا الشركة المنتجة لكليب "Lovesick Girls" للفريق الكورى BLACKPINK، وقامت بحذف مشهد ظهور "جينى" عضوة الفريق ترتدى زى ممرضة وهى ملابس ضيقة وقصيرة بالعمل ما جعل هناك الكثير من الاعتراضات على تشوية صورة الممرضة بعمل فنى يشاهده الكثيرون، ولأن شركة YG Entertainment أكدت مدى احترامها و تقديرها للممرضات فى عدة بيانات فأخذت خطوة حقيقية و قامت بتعديل المشهد بالكليب.

وكانت شركة YG Entertainment قد كشفت أنها قررت حذف جميع المشاهد التى تتعلق بزى الممرضة وستستبدل الفيديو الموسيقى بالنسخة المعدلة فى أسرع وقت ممكن، واعترفت بأنهم لم يتمكنوا من التنبؤ بظهور مثل هذا الجدل، كما أشاروا أن "التشيؤ الجنسى" المزعوم لم يكن نيتهم على الإطلاق.

يذكر أنه احتج اتحاد عمال الصحة والطب الكورى (KHMU) على الفيديو كليب الذى أصدرته الفريق الكورى الشهير "BLACKPINK مؤخرا والذى يحمل عنوان "Lovesick Girls" وذلك بعد أيام معدودة من إطلاقه، واصفا إياه بالتشهير الجنسى الصارخ والتصوير المهين للممرضات.

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وبحسب تقارير إعلامية انتقدت KHMU بشدة مشهد تظهر فيه عضوه الفريق الكورى "BLACKPINK" جينى فى زى ممرضة، مشيرة إلى التحريض الجنسى فى "ملابس الممرضة البعيدة عن الواقعية والتى تتكون من قبعة شعر وتنورة ضيقة وقصيرة وكعب عالٍ".

وأكدت النقابة أنه على الرغم من أن الممرضات هن من العاملين فى مجال الرعاية الصحية، إلا أن غالبًا ما يخضعون لمثل هذه الصور المهينة والتشويش الجنسى لمجرد عدد النساء فى تلك الفئة المهنية.

فعلى الرغم من أن الممرضات كن يقاتلن لفترة طويلة لتحسين هذا الأمر، كليب فريق BLACKPINK ذكر الجمهور بأن الممرضات ما زلن يتعرضن باستمرار للإساءة.

وجاء فى البيان: "ففى الحقيقة أن هذا الوضع يزداد سوءًا كلما كرر عالم البوب استعراض صور مشوهة للممرضات، والآن بعد أن تم تصنيف أغنية BLACKPINK الجديدة فى أعلى المخططات العالمية المختلفة، وحث YG Entertainment على اتخاذ إجراءات مسئولة تتناسب مع شعبيتها وتأثيرها" .

ردا على ذلك، شارك مؤخرا بعض مستخدمى الإنترنت ، الذين عرف الكثير منهم بأنهم ممرضات حاليين ، فى حملات الهاشتاج التى تسعى لتوقف إهانة الممرضات ، بما فى ذلك هاشتاج "#Stop_Sexualizing_Nurses" و "# 간호사 는 코스튬 이 아니다" باللغة الكورية ، والذى يعنى "الممرضة ليست زيا".