شكرا لقرائتكم خبر عن إريانا جراند تكشف موعد إطلاق ألبومها الغنائى الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت النجمة العالمية إريانا جراند أن تثير ضجة بين محبيها وعشاقها بعد أن كشفت عن موعد إطلاق ألبومها الغنائى الجديد الذى ينتظره الكثير من عشاق الموسيقى والغناء من مختلف الأعمار.

وكشفت إريانا جراند البالغة من العمر 27 عاما فى تغريدة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "تويتر" والتى تضم ملايين المتابعين أنها تستعد لإطلاق ألبومها الغنائى الجديد، وهو الخبر الذى أسعد قطاع كبير من محبيها وعشاقها حول العالم، فكتبت جراند "لا أطيق الانتظار لأقدم لكم ألبومى الجديد خلال هذا الشهر".



تويته كتبتها اريانا جراند تويته كتبتها اريانا جراند

وحتى تعطى جراند جمهورها لمحة عن خبر إطلاقها للألبوم، نشرت "اسكرين شوت" للتغريدة من تويتر لتضعها علي صفحتها الشخصية بموقع " إنستجرام " واستطاعت أن تحصد أكثر من 3.1 مليون likes خلال 15 ساعة فقط .



اريانا جراند تنشر سكرين شوت لتغريدتها علي انستجرام اريانا جراند تنشر سكرين شوت لتغريدتها علي انستجرام

يذكر أن هناك تكهنات انتشرت مؤخرا تشير لتعاون إريانا جراند مع النجمة العالمية ماريا كارى والنجمة الشهيرة جنيفر هيدسون وذلك بعمل غنائى خاص بالكريسماس، وهو ما أثار الكثير من الجدل حول محبى وعشاقى النجمات العالميات وزاد من الحماس لانتظار أغنيتهم.