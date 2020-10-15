صور| شعر أصفر وعدسات ملونة يغيران ملامح أمل رزق تماما.. شاهد

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رنا صلاح الدين - فاجأت الفنانة المصرية أمل رزق جمهورها بظهورها بـ "لوك" جديد، غير من شكلها تماما.
امل رزق
أمل شاركت جمهورها بمجموعة صور حديثة لها، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، ظهرت فيها بشعر طويل كيرلي، صبغته باللون الرمادي من الأعلى وأصفر من الأطراف، وتركته منسدلا.
امل رزق
الفنانة المصرية أكملت إطلالتها بعدسات لاصقة باللون الأزرق، وتزينت بمكياج كثيف، وعبرت عن إعجابها بـ "اللوك" الجديد، قائلة: "حبيت اللوك".
امل رزق
وشاركت الفنانة أمل رزق، في مسلسل "للحب فرصة أخيرة"، الذي عرض عام 2018، وضم عددًا من النجوم أبزهم الفنانة داليا البحيري وفراس سعيد وأميرة العايدي وهبة الأباصيري وهند عبد الحليم وأحمد عبدالله محمود.
كما شاركت في المسلسل الإذاعي الذي يحمل اسم "رابع جار" وشارك فيه كل من لطيفة، أحمد عيد، عبد الرحمن أبو زهرة، طارق عبد العزيز ، وهو من تأليف محمد صلاح راجح، وإخراج أيمن عبد الرحمن.
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