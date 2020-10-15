رنا صلاح الدين - حرص الفنان المصري كريم عبدالعزيز على حضور حفل تكريم والده المخرج الكبير محمد عبدالعزيز بأكاديمية الفنون، وذلك لدعمه وليكون بجواره في هذه اللحظة. كريم عبدالعزيز ووالده كريم عبدالعزيز قام خلال الخفل بتسليم والده درع التكريم، وقام بتقبيل يده على المسرخن وسط تصفيق الجميع. كريم عبدالعزيز ووالده الفنان المصري نشر مجموعة صور من الحفل، على حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك"،، وعبر عن فخره الشديد بوالده. Advertisements كريم عبدالعزيز ووالده كريم أرفق الصور بتعليق قال فيه: "تكريم المعلم والسند بالمعهد العالي للسينما في حضور السيده / وزير الثقافه ورئيس أكاديميه الفنون والعديد من الساده الأفاضل الحضور الكريم ..دائما أظل أفتخر بك يا أبي الحبيب". كريم عبدالعزيز ووالده كريم عبدالعزيز ووالده كريم عبدالعزيز ووالده

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. كريم عبدالعزيز يدعم والده المخرج الكبير في حفل تكريمه.. ويقبّل يده على المسرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.