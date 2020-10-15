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بالصور.. كريم عبدالعزيز يدعم والده المخرج الكبير في حفل تكريمه.. ويقبّل يده على المسرح

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رنا صلاح الدين - حرص الفنان المصري كريم عبدالعزيز على حضور حفل تكريم والده المخرج الكبير محمد عبدالعزيز بأكاديمية الفنون، وذلك لدعمه وليكون بجواره في هذه اللحظة.

79fcba8f93.jpgكريم عبدالعزيز ووالده

كريم عبدالعزيز قام خلال الخفل بتسليم والده درع التكريم، وقام بتقبيل يده على المسرخن وسط تصفيق الجميع.

4adb07d857.jpgكريم عبدالعزيز ووالده

الفنان المصري نشر مجموعة صور من الحفل، على حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك"،، وعبر عن فخره الشديد بوالده.

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47c0704a7c.jpgكريم عبدالعزيز ووالده

كريم أرفق الصور بتعليق قال فيه: "تكريم المعلم والسند بالمعهد العالي للسينما في حضور السيده / وزير الثقافه ورئيس أكاديميه الفنون والعديد من الساده الأفاضل الحضور الكريم ..دائما أظل أفتخر بك يا أبي الحبيب".

d36a37c387.jpgكريم عبدالعزيز ووالده

3444b6f2a6.jpgكريم عبدالعزيز ووالده

93bc7e8b1f.jpgكريم عبدالعزيز ووالده

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