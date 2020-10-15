بعد وفاته.. ابنة رجاء الجداوي تحكي موقفا مؤثرا جمع محمود ياسين مع والدتها

رنا صلاح الدين - عبر الكثير من نجوم الوسط الفني، عن حزنهم الشديد بعد سماع خبر وفاة النجم الكبير محمود ياسين الذي وافته المنية أمس الأربعاء عن عمر ناهز الـ79 عامًا.

وروت أميرة ابنة النجمة الراحلة رجاء الجداوي موقفًا مؤثرا جمع والدتهابالفنان الراحل، حيث نشرت صورة له عبر حساب زالدتها بموقع "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة:" الله يرحمك يا أنكل محمود .. دخلت على مامي يوم، لقيتها سعيدة جدًا وبتعيط وبتقول لي محمود افتكرني وكلمني .. كانت فرحانة جدًا".

Advertisements

وأضافت:"وقعدت تدعي له بالشفاء من الزهايمر ووصفته بأنه مرض قاسي .. الله يرحمه رجل محترم ..إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان عمرو محمود ياسين قد أعلن من قبل عن تأجيل جنازة والده إلى الغد لاعتبارات و ظروف خاصة بالأسرة.

وكشف الفنان محمد رياض السبب الحقيقي لتأجيل جنازة حماه الراحل، حيث قال، في تصريحات صحفية، إنهم قرروا أن تكون الجنازة غدا لكي يعطوا فرصة لأهل الفنان الراحل ببورسعيد وشقيقه المتواجد خارج مصر لحضور مراسم الجنازة والدفن.