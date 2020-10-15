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رنا صلاح الدين - علق النجم محمد هنيدي على واقعة التحرش بـ"فتاة المعادي"، التي انتهت بقتلها على يد 3 شباب.
وأعرب هنيدي عن استيائه الشديد، ونشر صورةا لفتاة، وعلق عليها عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":"البنت الجميلة دي اسمها مريم محمد كانت ماشية في أمان الله، جه ٣ كائنات ما ينفعش نقول عليهم حتى حيوانات مفترسة، لأننا هنكون ظلمنا الحيوانات، وتحرشوا بيها، ولما حاولت تبعد عنهم تسببوا في وفاتها".
محمد هنيدي
ثم نشر هنيدي صورة للمتهمين، وعلق عليها عبر "تويتر":" المتهمين في قبضة العدالة في اقل من ٢٤ ساعة لازم يبقوا عبرة لكل شخص يفكر انه يعمل كدة".
محمد هنيدي
ى صعيد آخر انتهى النجم محمد هنيدي، من تصوير فيلمه الجديد "النمس والإنس"، الذي يضم كل من الفنانة منة شلبي وصابرين، عمرو عبد الجليل، ومحمود حافظ، ويتولى إخراجه شريف عرفة.
كانت هذه تفاصيل خبر هنيدي على واقعة "فتاة المعادي":"مينفعش نقول عليهم حتى حيوانات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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