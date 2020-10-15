هنيدي على واقعة "فتاة المعادي":"مينفعش نقول عليهم حتى حيوانات"

رنا صلاح الدين - علق النجم محمد هنيدي على واقعة التحرش بـ"فتاة المعادي"، التي انتهت بقتلها على يد 3 شباب.

وأعرب هنيدي عن استيائه الشديد، ونشر صورةا لفتاة، وعلق عليها عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":"البنت الجميلة دي اسمها مريم محمد كانت ماشية في أمان الله، جه ٣ كائنات ما ينفعش نقول عليهم حتى حيوانات مفترسة، لأننا هنكون ظلمنا الحيوانات، وتحرشوا بيها، ولما حاولت تبعد عنهم تسببوا في وفاتها".

محمد هنيدي

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ثم نشر هنيدي صورة للمتهمين، وعلق عليها عبر "تويتر":" المتهمين في قبضة العدالة في اقل من ٢٤ ساعة لازم يبقوا عبرة لكل شخص يفكر انه يعمل كدة".

محمد هنيدي

ى صعيد آخر انتهى النجم محمد هنيدي، من تصوير فيلمه الجديد "النمس والإنس"، الذي يضم كل من الفنانة منة شلبي وصابرين، عمرو عبد الجليل، ومحمود حافظ، ويتولى إخراجه شريف عرفة.