فيديو| والد بوسي: "مديت إيدي للناس عشان أكل وأشرب بعد ما بنتي بطلت تبعتلي فلوس"

رنا صلاح الدين - نفى محمد شعبان ، والد المطربة بوسي، ما انتشر على المواقع حول رفض ابنته مساعدته ماديًا.

وقال شعبان خلال مداخل هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، :"مش بترفض انها تساعدني.. بوسي بنتي وعلاقتي بيها كويسة، كانت الأول من 3 أو 4سنين بتبعتلي فلوس كل شهر علشان أنا تعبان ، نظري خلاص انتهى وقفلت الورشة ومعنديش مصدر رزق تاني اكل عيش منه وبعدين انا عندي حساسية شديدة، ومشاكل تانية ومقدرش اعمل عملية لأنها هتبقى عملية موت".

وأضاف قائلًا:"بوسي دخلت ف مشاكل مع طليقها قاعدت 3 أو 4 سنين مشغولة عني، مش بأيدها تبعتلي فلوس، وانتظرت المدة دي كلها ومديت ايدي للناس عشان اكل واشرب واعيش، وولادي مش بيقدروا يجيبوا علاج لأنه غالي".

واختتم حديثه قائلًا:"مقدرش ازعل من بنتي، وبدعيلها أن ربنا يعديها من المشاكل اللي هي فيها، ولا هي زعلانة مني، لكن هي أزمة وبتحل مشاكلها".