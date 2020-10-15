رنا صلاح الدين - نفى محمد شعبان ، والد المطربة بوسي، ما انتشر على المواقع حول رفض ابنته مساعدته ماديًا.
وقال شعبان خلال مداخل هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، :"مش بترفض انها تساعدني.. بوسي بنتي وعلاقتي بيها كويسة، كانت الأول من 3 أو 4سنين بتبعتلي فلوس كل شهر علشان أنا تعبان ، نظري خلاص انتهى وقفلت الورشة ومعنديش مصدر رزق تاني اكل عيش منه وبعدين انا عندي حساسية شديدة، ومشاكل تانية ومقدرش اعمل عملية لأنها هتبقى عملية موت".
وأضاف قائلًا:"بوسي دخلت ف مشاكل مع طليقها قاعدت 3 أو 4 سنين مشغولة عني، مش بأيدها تبعتلي فلوس، وانتظرت المدة دي كلها ومديت ايدي للناس عشان اكل واشرب واعيش، وولادي مش بيقدروا يجيبوا علاج لأنه غالي".
واختتم حديثه قائلًا:"مقدرش ازعل من بنتي، وبدعيلها أن ربنا يعديها من المشاكل اللي هي فيها، ولا هي زعلانة مني، لكن هي أزمة وبتحل مشاكلها".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| والد بوسي: "مديت إيدي للناس عشان أكل وأشرب بعد ما بنتي بطلت تبعتلي فلوس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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