الموت يفجع حمدي الميرغني

رنا صلاح الدين - فجع الفنان المصري حمدي الميرغني بوفاة عمه، وأعلن هذا الخبر الحزين على حسابه الخاص على موقع "انستجرام".

الميرغني كتب، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام": "توفي الي رحمة الله عمي سيد نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة.. اللهم أسكنه فسيح جناتك و أرزق أبناءه وزوجته الصبر والسلوان".

الفنان المصري تلقى الكثير من تعليقات التعازي والمواساة من جمهوره، وأصدقائه نجوم الفن.

Advertisements

وخاض حمدي الميرغني، دور البطولة المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "2 في الصندوق"، الذي جمعه بصديقه الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، في الماراثون الرمضاني الماضي.

كما شارك في مسلسل "فلانتينو"، بطولة النجم الكبير عادل إمام، ودلال عبد العزيز، بمشاركة عدد آحر من النجوم.

يذكر أن حمدي الميرغني، ظهر كضيف شرف في مسلسل "سكر زيادة"، بطولة النجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندي.