محمد رياض يبكي على الهواء بعد وفاة محمود ياسين: كان أبويا مش حمايا

رنا صلاح الدين - لم يستطع الفنان المصري محمد رياض تمالك دموعه، خلال حديثه عن حماه الفنان الراحل محمود ياسي، على الهواء في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور".

رياض وجه في بداية المكالمة الشكر لكل من تواصل مع الأسرة وقدموا التعازي لهم، كما شكر الجمهور في مصر والوطن العربي.

وتحدث عن محمود ياسين، مؤكدا أنه كان رجلا عظيما، وكان يتعامل معه كأنه والده وليس حماه، قائلا: "كان أبويا مش حمايا"، ودخل في نوبة بكاء، واعتذر لعدم استطاعته استكمال المكالمة.

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ورحل الفنان محمود ياسين، عن عالمنا صباح أمس، عن عمر ناهز الـ79 عامًا.

وأعلن نجله عمرو، خبر الوفاة، حيث نشر صورة لوالده، وعلق عليها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا:" توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسألكم الدعاء".