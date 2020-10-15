محمد عطية يحكي أول عشاء رومانسي جمعه بحبيبته.. ما علاقة البرص؟

رنا صلاح الدين - حكى الفنان محمد عطية نجم برنامج "ستار أكاديمي"، عن أول عشاء رومانسي جمعه بحبيبته مقدمة البرامج ميرنا الهلباوي.

ونشر عطية صورة جمعتهما ببعض، وعلق عليها عبرحسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":" الصورة دي كانت أو عشاء رومانسي بيني وبين ميرنا والجدير بالذكر أنه في اليوم ده قالتلي كلام رومانسي جداً عن إزاي البرص بيقدر يقسم نفسه نصين ويصيب ديله لو حد بيطارده وما اكتفيتش بكدة".

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وأضافت:"لأ دي دخلت على جوجل عشان تدور لي على فيديو يشرح المعلومة دي.. ربنا يخليكي ليا يا قلبي وتفضلي معيشاني في أجواء العلم والإيمان دايماً".

وكان قد أعلن محمد عطية الأيام الماضية ارتباطه بطريقة مختلفة ورمانسية، بمقدمة البرامج ميرنا الهلباوي.

ونشر عطية سلسلة صور تجمعه بها وكان آخرها صورة من من حفل زفاف شريف منير حسن عضو في مجلس ادارة نادي الزمالك سابقاً، والتي ظهرت فيها وهي مرتدية فستانًا مكشوفًا أزرق اللون، معلقًا عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلًا:"لن أبدلّك بأي شيء في هذا العالم".