بالفيديو.. انسحاب دينا الشربيني من فيلم "قمر 14".. والمخرج يكشف السبب

رنا صلاح الدين - كشف المخرج هادي الباجوري انسحاب الفنانة المصرية دينا الشربيني من بطولة فيلم "قمر 14"، واستبدالها بزوجته الفنانة ياسمين رئيس.

الباجوري كشف سبب انسحاب دينا من الفيلم، خلال لقاء له في برنامج The Insider بالعربي، حيث قال إن هناك علاقة شخصية تربطه بدينا الشربيني بسبب صداقة زوجته الفنانة ياسمين رئيس بها.

وأضاف أن دينا كانت المرشحة الأولى لفيلم "قمر 14"، ومع بدء المفاوضات مع المنتج أحمد السبكي حدث بينهما خلافًا ولم يتفقا فاعتذرت دينا عن تقديم الدور.

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وعن سبب استبدالها بزوجته ياسمين رئيس، قال إن ياسمين طلبت منه أن تقدم الدور في حال اعتذار دينا الشربيني عنه لأي سبب، وعندما انسحبت دينا بالفعل ذهب الدور لياسمين رئيس دون أي خلاف مع دينا الشربيني.

وفيلم "قمر 14" يدور حول 5 قصص حب مختلفة، يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك، ياسمين رئيس، بيومي فؤاد، محمد علاء، خالد أنور، وغيرهم.