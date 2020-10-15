حفيد محمود ياسين: "جدي مثلي الأعلى.. وبشعر بالفخر لما الناس بتكلمني عن مواقفه"

رنا صلاح الدين - أكد محمود عمرو ياسين، حفيد النجم الراحل محمود ياسين، أنه يعتبر جده مثله الأعلى في الحياة، خاصة أنه تعلم نه قيمًا كثيرة وتأثر بحبه للتمثيل.

وأضاف حفيد الراحل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم المذاع عبر فضائية "dmc":"كان إنسان عظيم في كل حاجة، كان نعم الأب والجد".

وعن أكثر شئ لمسه من مسيرة الفنان الراحل قال أنه حب الناس وأهمية أن نتعامل مع معهم برحمة".

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وتابع حديثه قائلًا:"لما بروح أي لوكيشن بلاقي الناس تكلمني عن جدي ومواقفه معاهم بشعر بالفخر، وده علمني أهمية حب الناس في حياتنا".

وكان عمرو محمود ياسين قد أعلن من قبل عن تأجيل جنازة والده إلى اليوم لاعتبارات و ظروف خاصة بالأسرة.

وكشف الفنان محمد رياض السبب الحقيقي لتأجيل جنازة حماه الراحل، حيث قال، في تصريحات صحفية، إنهم قرروا أن تكون الجنازة غدا لكي يعطوا فرصة لأهل الفنان الراحل ببورسعيد وشقيقه المتواجد خارج مصر لحضور مراسم الجنازة والدفن.