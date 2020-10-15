"حالتها صعبة ومش قادرة تصدق".. عمرو محمود ياسين يكشف حالة والدته شهيرة بعد وفاة محمود ياسين

رنا صلاح الدين - كشف الفنان المصري عمرو محمود ياسين عن حالة والدته الفنانة شهيرة بعد وفاة زوجها الفنان محمود ياسين.

عمرو قال، في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، إن والدته حالتها صعبة جدا، وتعيش حالة من عدم تصديق الأمر.

وأضاف أن شهر أكتوبر مميز بالنسبة لوالديه، حيث أن هذا العام يمر 50 عاما على زواجهما، كما أنه الشهر الذي دائما تعرض فيه أعمال محمود ياسين التي قدمها عن حرب أكتوبر.

وعن تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة والده، قال أن والده أصيب منذ فترة بالتهاب رئوي، وليس كورونا كما ردد البعض، ثم شفي منه، ثم عاد المرض له قبل أيام ودخل المستشفى.

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وأضاف أن الحالة في البداية كانت مستقرة، وفي يوم وصفه بأنه "مقابلة الوداع" تحسنت صحته، حيث أنه زاره في المستشفى ووجده في حالة جيدة، وتحدث عبر الهاتف مع كل أفراد أسرته، مشيرا إلى أنه في هذا اليوم كانت ذاكرته ونسبة وعيه في أفضل حالتها منذ سنوات، وشعر عمرو أن والده صحته تتحسن وسيخرج من المستشفى قريبا، لكن اتضح أنها كانت مقابلة الوداع.

وتابع أنه في اليوم التالي بدأ تدهور صحته ودخل في مرحلة حرجة ووضع على جهاز تنفس، وأوضح له الأطباء أنهم يفعلون كل ما في وسعهم لكن نسبه الوفاة 95%.