فيديو| بعد انفعاله على المعجبين.. أحمد زاهر: "مش هجوز بناتي وهضرب أي عريس يتقدم"

رنا صلاح الدين - أثار الفنان أحمد زاهر، حالة من الجدل الأيام الماضية أثناء تواجده في مهرجان همسة، بعد تصرفه المنفعل على أحد المعجبين عندما حاولوا التقرب من ابنته ليلى من أجل التصوير معها، قائلًا:"بلاش التلزيق ده".

وقال زاهر خلال مقابلته مع برنامج "et بالعربي":"أي حد هيغلط هروح أعمل فيه محاضر على طول".

وعن موضع غيرة زاهر على ابنته، ردت ليلى قائلة:"بابا صعب جدًا.. ماتحاولش مافيش فكرة الجواز دي، أنا هقعد مع بابا حبيبي".

ومن جانب زاهر علق على فكرة زواج بناته قائلًا:"مش هيجي (العريس) أصلا هيضرب قبل ما يجي، رافض فكرة الجواز مش عارف ليه، هو أنا كدة".

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وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهر من خلاله لحظة وصول الفنان أحمد زاهر هو وابنته ليلى مهرجان "همسة" الدولي.

ورصد الفيديو انفعال أحمد زاهر على المعجبين بسبب محاولة التقرب من ابنته من أجل التقاط صور معها، حيث قال:"بلاش التلزيق دا ما يصحش كدا يا جماعة بعد اذنكم ..لازم أمشي بجاردات".

يذكر أن الفنان أحمد زاهر قد شارك في موسم رمضان الماضي في مسلسل "البرنس" بطولة الفنان محمد رمضان، وشاركت ليلى أحمد زاهر في مسلسل "الفتوة" بطولة الفنان ياسر جلال.