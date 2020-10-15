شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم نبيل يروى تجربته مع كورونا: منتهى الرعب تخدم والدك وانتو الاتنين مصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روى الفنان الشاب هيثم نبيل تجربته مع الإصابة بفيروس كورونا، بعد إعلانه إصابته منذ أيام قليلة، موجها نصيحة لجمهوره ومتابعيه بالحرص الشديد لصعوبة التجربة، وكتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك" :"كمية نعم الواحد مكنش حاسس بيها.. منتهي الرعب إنك تخدم والدك وانتوا الاتنين مصابين كورونا.. وارجعوا لنفس الحرص اللي كنا فيه في بداية الكورونا الموضوع مش سهل خالص خللوا بالكوا وربنا يحفظكوا جميعا".



هيثم نبيل

وكان كشف المطرب هيثم نبيل أن فيروس كورونا لم يتوقف عنده فحسب وإنما أصاب والده وزوجته، حيث اكتشف الأمر بعد خضوعهما لعمل مسحة وتحاليل طبية لمعرفة عما إذا كانوا مصابين بالفيروس أم لا، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك: "والدى وزوجتى إيجابى كورونا، زيي، للأسف تجربة قاسية، لنا نسأل الله أن يخرجنا منها على خير".

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ويأتى ذلك بعدما أعلن المطرب والملحن هيثم نبيل إصابته بفيروس كورونا مؤخراً عبر حسابه على فيس بوك، حيث كتب فى تدوينة صباح أمس الاثنين :"قدر الله وماشاء فعل..أصيبت بكورونا دعواتكوا بأنها متكونش جت لحد عن طريقي .. ياريت لو حد اختلط بيا آخر كام يوم ياخد باله الحمدلله".

وفى سياق آخر أعرب المطرب والملحن هيثم نبيل، عن سعادته بانضمامه للمشاركة فى تقديم عدد من أغانى مسلسل "لؤلؤ" للفنانة مى عمر والفنان أحمد زاهر، المقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوى وتحديداً فى شهر يناير، مؤكدا أنه سيكون ملحمة فنية جديدة وعمل فنى مختلف.