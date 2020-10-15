شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس يسير عكس التيار ويدعم سعد لمجرد بعد حملات المقاطعة ضده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر الفنان أحمد فلوكس دعمه للفنان المغربي سعد لمجرد في ظل حملات المقاطعة والرفض الذي يقابله بمجرد الإعلان عن إقامة حفل له في مصر مما دفع منظمة الحفل إلى إلغائها، حيث دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعى حملة ضده بسبب عدم ثبوت برائته حتى الآن فى قضية الاغتصاب التى مازالت محل التحقيق، وطالبوا بمنعه من الغناء فى القاهرة لحين الحصول على البراءة من القضية، ونشر فلوكس صورة لسعد لمجرد عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليها :"حبيبي يا معلم .. واحشني و اراك قريبا في بلدك الثاني مصر مع جمهورك و ناسك اللي بتحبك".



فلوكس

ومن جانبه تجاهل لمجرد الحملات ضده، ونشر عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة له، ربطها البعض بما يتعرض له من حملة هجوم بسبب قضايا الإغتصاب، معلقا عليها :"لا شىء يهز ابتسامة القلب، أحب جمهورى، أحب عائلتى".

Advertisements

وكان سعد لمجرد قد أطلق أغنيته الأولى باللهجة المصرية، "عدى الكلام"، مؤخراً على قناته بموقع يوتيوب التي حققت ما يقرب من 80 مليون مشاهدة بعد مرور قرابة شهرين من طرحها.

الفيديو كليب من إخراج الفرنسى ذو الأصول العربية المخرج حكيم غراب، كما شارك فى تصويرها طاقم تصوير من عدة بلدان عربية وهى من كلمات الشاعر المصرى أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع توما.