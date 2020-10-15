شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تصوير آخر مشاهد مسلسل "الوجه الآخر" الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور الفنان ماجد المصرى وأبطال مسلسله الجديد "الوجه الآخر" المشاهد الأخيرة من العمل بالتزامن مع عرض حلقاته على قناة cbc، حيث تنتهى أسرة العمل من آخر المشاهد الأسبوع المقبل، اذ يكثف المخرج سميح النقاش عدد ساعات التصوير وبدون أجازات للانتهاء من العمل في الموعد المحدد له.

ينتمى مسلسل الوجه الآخر، لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو بطولة ماجد المصري، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيري، أحمد سعيد عبد الغني، محمد على رزق، أحمد سلامة، مادلين طبر، دنيا المصرى، أيمن عزب، عماد رشاد، رانيا شاهين، مفيد عاشور، وحنان سليمان، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.



الوجه الآخر

تدور الأحداث حول الزوجين يحيى وسارة اللذين يواجهان صعوبة في الإنجاب، وضغوط عالية على يحيى لتوريطه بعلاقة غرامية معها، وبدء سارة رحلتها للبحث عن أختها فرح بعد تعرض والدهما للاغتيال بواسطة مجهول.

"الوجه الآخر" يعد البطولة المطلقة الثانية لـ ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم مسلسل "بحر" العام الماضى وخاض به تجربة الدراما الصعيدية للمرة الأولى وشارك فى بطولته دياب، ميرنا نورالدين، وكوكى ومحمد على رزق وحنان سليمان نورهان وثراء جبيل وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.