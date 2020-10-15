منة شلبي زعلانة على الرجولة وتطالب بأقصى عقوبة للمتحرش

متابعة بتجـــــــــــرد: طالبت الفنانة منة شلبي بتوقيع أقصى عقوبة على أي متحرش، في تعليقها على واقعة سحل وقتل فتاة المعادي على يد اثنين من الشباب، وأشارت إلى أنه لا يوجد أي مبرر لإعفاء المتحرش من المسئولية، وكشفت عن حزنها بسبب تراجع النخوة والرجولة من بعض الرجال.

منة شلبي غردت عبر حسابها بموقع تويتر قائلة: “اطالب باقصي العقوبه علي اي متحرش ولا يوجد مبرر لا لبس و لا سلوك لا يوجد مبرر لمتحرش متوحش حيوان لا يوجد ابدا”.

وتابعت قائلة: “زعلانه علي النخوه و الرجوله اللي بتتلاشي من بعض رجال بلدي ..اللهم ارحمها يا رب و ارحمنا من هذا العبث!”.

ورغم أن عدد كبير من التعليقات جاء مؤيدا لمنة شلبي إلا أن التعليق الأول حملها ونجوم الفن مسئولية تحويل الشباب المصري لوحوش بسبب المشاهد والأفكار الجريئة في الأفلام وقال: “الحل في اعدامكم انتم من ايام فيلم الساحر ورانيا يوسف وغادة عبدالرازق ووفاء عامر ويسرا وعادل امام ومحمد رمضان وكل اللي نشروا الفاحشة وصحوا الوحش النائم في الشباب وحولوا العيال لزومبي، وردت عليه منة قائلة: ربنا يشفي حضرتك و يعافيك!”.

يذكر أن الفتاة مريم الشهيرة بلقب فتاة المعادي تصدرت قائمة الأكثر بحثا بعد العثور عليها مقتولة بجسد متهتك، وتردد في البداية إنها تعرضت للتحرش وحاولت الهرب ولكنها سقطت أسفل إطارات السيارة وتعرضت لكدمات قاتلة، ثم أصدرت النيابة العامة بيانا أكدت فيه أن الفتاة تعرضت لمحاولة سرقة حقيبتها، وعندما تمسكت بها انزلقت أسفل سيارة حاول سائقها الهرب فقام بسحل الفتاة حتى الموت.