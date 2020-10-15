بالصور – دفاعًا عن سعد لمجرد ملكة جمال المغرب تتنمر على المصريات وتشبههن بالرجال

متابعة بتجـــــــــــرد: أحدثت ملكة جمال المغرب ابتسام مومني موجة واسعة من الجدل بعد تنمرها على أشكال نساء مصر. وجاء هذا دفاعًا منها عن الفنان سعد لمجرد بعد إلغاء حفله الذي كان مقرراً إقامته في هذا البلد.

ونشرت مومني عبر خاصية القصص المصورة “ستوريز” على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” عددًا من التعليقات المثيرة للجدل.

وتوجهت إلى المصريات وكتبت: “يعني أنتوا مفكرين الفنان سعد لمجرد رح ينزل الحفل يتحرش ببناتكم وهم مثل الرجال”. كما نشرت صورة رجل مع الإشارة الساخرة إلى أنهن يشبهن الرجال.

وإثر هذا شنت حملة واسعة ضدها وهو ما دفعها إلى الرد من خلال الإشارة إلى جمالها الطبيعي حيث علقت: “يالي جالسة تقول نفخ و تفخ و تجميل واكستنشن هادي أنا لما كنت صغيرة اشفيك انصدمتي حسيت بيك قهرتك ياك اوا الله يشفيك مني اصح”.

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وأتى هذا على خلفية إلغاء الحفل الاستعراضي للفنان بسبب حملة أطلقها عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مواجهته التهم في قضايا إغتصاب.

وتعليقًا على ذلك نشر الفنان صورة له وهو يبتسم وكتب: “لا شيء يهز القلب المبتسم” مع العلمين المغربي والمصري.