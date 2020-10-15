منظمة “اليونيسيف” تحتفل بعيد ميلاد الممثل التركي أنجين أكيوريك

متابعة بتجــــــــــــرد: احتفل طاقم مسلسل “ابنة السفير” بعيد ميلاد بطل العمل الممثل أنجين أكيوريك الذي يؤدي دور سنجار، والذي أكمل عامه الـ 39، وتم إرسال أكثر من 16 باقة ورد من المعجبين إلى موقع التصوير، مع قالب كيك.

وتبرّع معجبو أنجين حول العالم لمنظمة “اليونسيف”، وسيتم استخدام التبرعات لمساعدة وتلبية احتياجات الأطفال المتأثرين بفيروس كورونا.

“اليونسيف” وتقديراً منها لهذه الخطوة، قدّمت شهادة تقدير لانجين اكيوريك وأرسلت له قالباً من الحلوى إلى موقع التصوير.

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كما احتفل المعجبون في جميع أنحاء العالم بعيد ميلاد نجمهم المفضّل، ونشروا في الوقت نفسه صوراً من الاحتفال التي توزّعت من الأرجنتين إلى إيران وإسبانيا وماليزيا.

انجين الذي لا يملك أيّ حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، توجّه بالشكر للمعجبين، عبر حساب مديرة أعماله، على تبرعاتهم للجمعيات الخيرية.