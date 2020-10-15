أحمد مكي ينضم إلى مسلسل “الاختيار 2” مع كريم عبد العزيز

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلن رسمياً الفنان أحمد مكي، مشاركته النجم كريم عبد العزيز في بطولة الموسم الثاني من مسلسل “الاختيار” الذي سيعرض خلال الموسم الرمضاني المقبل 2021.

وأعرب مكي من خلال حسابه عبر “إنستغرام” عن سعادته بردود أفعال جمهوره بعد إعلان هذا الخبر، وقال: “الله يسعد قلوبكم زي ما أسعدتموني بردود أفعالكم”.

وكان مخرج العمل بيتر ميمي أثار جدلاً حول مشاركة مكي في المسلسل، إذ نشر أول شهر أيلول الماضي منشوراً عبر حسابه الخاص بموقع “فايسبوك” يعلن من خلاله انضمامه لفريق عمل المسلسل، ولكنه حذف المنشور بعد ساعات قليلة، ما أثار الشكوك حول تراجع مكي عن الفكرة.

ومن المقرر أن يتناول “الاختيار 2” السيرة الذاتية لأحد شهداء رجال القوات المسلحة المصرية، وترددت أنباء حول تجسيد أحمد مكي، دور إرهابي، ويجسد كريم عبد العزيز، شخصية الشهيد.

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جدير بالذكر أنه تم تكريم أبطال الجزء الأول لمسلسل “الاختيار” خلال الندوة التثقيفية التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول الأسبوع الجاري، احتفاء بذكرى انتصارات حرب أكتوبر.

وجسد الفنان أمير كرارة، بطل “الاختيار 1” شخصية الشهيد أحمد المنسي، وشاركه في العمل الفنان أحمد العوضي، الذي لعب دور الإرهابي هشام عشماوي، وتم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي 2020.

وفي سياق آخر، تعاقد الفنان أحمد مكي، على بطولة فيلم سينمائي جديد، من إنتاج أحمد سمير، وبذلك يكون التعاون السينمائي الأول بينهما بعد نجاح تجربتهما في المسلسل الكوميدي الشهير “الكبير أوي” الذي تم إنتاج أربعة أجزاء منه.