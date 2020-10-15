آدم يُغني “بصمة حدا” في مسلسل “طبق الأصل”

متابعة بتجــــــــــرد: طرح الجهة المنتجة لمسلسل “طبق الأصل” كليب أغنية “بصمة حدا” بصوت النجم اللبناني آدم، عبر موقع “يوتيوب”، والتي تشكل شارة المسلسل من بطولة عبّاس النوري وميلاد يوسف وهبة نور ونور علي وفايز قزق ومحمد خير الجرّاح وجلال شمّوط ورشا ابراهيم وعهد ديب ومحمد قنوع، من تأليف وسيناريو وحوار سلام الكسيري وإخراج علي محيي الدين علي.

وأغنية “طبق الأصل” الذي تحمل احداثه لعبة درامية من التشويق والغموض، بمشاركة المشاهد وتختلف عن السائد، من كلمات محمود ادريس وألحان المؤلف الموسيقي رضوان نصري.

وتحدث نجوم “طبق الأصل” عن المسلسل المؤلف من 10 حلقات، فقال عباس النوري: “دراما مختلفة وجريئة وصادمة، لا تشبه غيرها من الصيّغ الدرامية التي تعوّد عليها المشاهد، رغم واقعية الحكاية، إلا انها من نوع آخر”.

وأشار ميلاد يوسف إلى تفاصيل خط شخصيته بالقول: “خطورة تحول الطموح إلى جشع، فيتحول وهم البناء والارتفاع إلى مصيبة التدمير والسقوط”.

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وأوضحت نور علي أن دورها “يجعل المشاهد في شك دائم حول كونها ضحية أو مجرمة، وفية أو خائنة”.

وتتمتع شخصية هبة نور بـ”الجمال والأنوثة والدهاء والكثير الكثير من الألاعيب الخطرة والمشوّقة”

وأكدت الكاتبة سلام الكسيري أن في الأحداث “لعبة دقيقة يشارك فيها المشاهد، لا تلبث أن تستقر مسلّماتها، حتى تعود لتنقلب مثل كل شيء على هذا الكوكب”، فيما أشار المخرج علي محيي الدين علي إلى “أن أحداث “طبق الأصل” تتنقل بين عالمين متوازيين من الناحية الدرامية، عبر اشتباك العوالم الداخلية بالخارجية للشخصيات”.