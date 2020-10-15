الكشف عن تفاصيل خلاف سعد لمجرد ومحمد رمضان

متابعة بتجــــــــــــرد: شهدت الفترة الماضية خلافاً بين الفنان المصري محمد رمضان والنجم المغربي سعد لمجرد، على رغم نجاح أغنية “إنساي” التي تعاونا فيها معاً وحققت رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت بعد المصادر عن أن نجاح أغنية “إنساي” دفع إحدى شركات الإنتاج لمحاولة تكرار تعاون رمضان ولمجرد، من خلال أغنية يتم طرحها بمناسبة رأس السنة وتكون باللهجتين المصرية والمغربية، إلا أن الفنان المصري اشترط الحصول على أجر كبير يصل إلى نصف مليون دولار، واشترط بعض الأمور، وهو ما أغضب لمجرد الذي كان قد وافق على الأمر رغم أنه لن يحصل سوى على ربع المبلغ الذي طلبه رمضان.

بعدها اعتذر رمضان عن عدم المشاركة في العمل الجديد وهو ما أغضب لمجرد، خاصة أنه يرى أنه كان سبباً رئيسياً في نجاح أغنية “إنساي” ونجومية محمد رمضان على مستوى الغناء.

يُذكر أن سعد لمجرد أثار الجدل في مصر أخيراً، بعدما أعلن مسرح “كايرو شو” تنظيم حفل غنائي استعراضي للنجم المغربي، لتشتعل حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي ضد قدومه إلى مصر بداعي اتهامه في قضايا اغتصاب، لتضطر إدارة المسرح لحذف إعلانات الحفل بعد إلغائه.