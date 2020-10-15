شكرا لقرائتكم خبر عن بيلا حديد تواعد حفيد النجم العالمى جاك نيكلسون .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية بيلا حديد قررت أن تحافظ على تفاصيل علاقتها وقصة حبها الجديدة بعيدا عن الأضواء، والتى قد تكون مفاجأة بالنسبة للبعض.

تعيش بيلا حديد البالغة من العمر ( 24 عاما ) قصة حب بالممثل العالمى ديوك نيكلسون، وذلك فى سرية تامة خلال الأسابيع القليلة الماضية ، وذلك وفقا لموقع " page six " ، وفى الحقيقة لا يعلم البعض أن الممثل البالغ من العمر ( 21 عام ) هو حفيد أيقونة هوليوود جاك نيكلسون.

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دوك وبيلا

ووفقا للموقع فإن مصدرا مقربا أكد أن بيلا وديوك قضيا بعض الوقت في التنزه معا في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية قبل الذهاب من أجل السهر مع الأصدقاء ، كما أشار الموقع أن بيلا ودوك ذهبا مؤخرا في رحلة سريعة استمتعا بوقتهما معا قبل أيام من احتفال بيلا بعيد ميلادها.

يذكر أن آخر اعمال الفنان الشاب دوك نيكلسون هو فيلم الرعب " Us " الذي حقق نجاح مذهل فور عرضه ، و كان من بطولة لوبيتا نيونجو اليزابيث موس و ايفان اليكس وآنا ديوب و وينستون دوك ، و غيرهم الكثيرين .