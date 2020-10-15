شكرا لقرائتكم خبر عن هالة فاخر ضيفة شرف مسلسل "نجيب زاهى ذركش" مع يحيى الفخرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر الفنانة هالة فاخر فى الحلقات الأولى من مسلسل "نجيب زاهى ذركش" للنجم يحيى الفخرانى، والمقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل، حيث تجسد دور زوجة بطل العمل، ولكنها تتواجد كضيفة شرف فقط، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادى الفخرانى، ويشارك في بطولته كل من أنوشكا، كريم عفيفي، رامز أمير، إسلام إبراهيم، وجاري ترشيح باقي النجوم المشاركين في العمل، وبدأت أسرة العمل التصوير منذ مايقرب من أسبوعين إستعدادا لعرض العمل فى موسم دراما رمضان المقبل.

وغاب يحيى الفخرانى عن دراما رمضان فى العامين الماضيين وانشغل بعرض مسرحيته "الملك لير" فى القاهرة، والسفر لعرضها فى السعودية بموسم الرياض الترفيهى حيث عرضت المسرحية هناك 4 ليال وحققت نجاحاً كبيراً، اضافة إلى أنه كان يحضر لفيلم جديد يعود من خلاله للسينما بعد غياب سنوات طويلة ولكن تم تأجيله.

وكان آخر مسلسلات يحيى الفخرانى "بالحجم العائلى" فى رمضان 2018، تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل فى أولى تجاربها بالتليفزيون، وبطولة يحيى الفخرانى، ميرفت أمين، يسرا اللوزى، وأحمد مجدى، وندا موسى، وركين سعد، وكارولين خليل، وعمر حسن يوسف، وشيماء سيف، وأحمد كرارة، ومحمد مهران، وديانا هشام وآخرين.