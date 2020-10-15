شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر ودينا ومنة فضالى أبطال مسلسل "هى" من 60 حلقة لمحمد النقلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المخرج محمد النقلى تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "هي" الذي كان يحمل اسم "بيت الطالبات" وتقوم ببطولته الفنانة وفاء عامر، وينتمي لنوعية أعمال الـ 60 حلقة، وذلك بإحدى الفيلات على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى وجمعت المشاهد الأولى بين وفاء عامر ودينا ومحسن صبرى.

مسلسل "هى" تأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقى ومرشح للعرض نهاية العام الجارى، وهو بطولة وفاء عامر، دينا، أيتن عامر، منة فضالى وحسنى شتا، أحمد جمال سعيد، حجاج عبد العظيم، هاجر الشرنوبى، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم.



بطلات مسلسل هى

المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعي ويناقش قضايا تخص الفتيات المغتربات، من خلال حكايات لمجموعة من الطالبات المغتربات اللائى يسكن فى إحدى الفيلات وتمتلكتها وفاء عامر حيث تكشف الأحداث حكاية كل فتاة من المغتربات.

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يذكر أن وفاء عامر قدمت الحكاية الأولى من مسلسل "إلا أنا" بعنوان "بنات موسى" وتم عرضها على شاشة dmc، وشارك فى بطولتها وصبرى فواز، وكمال أبورية، ومحمد عز، ونادية رشاد، وياسر على ماهر، وصفاء جلال، وديانا هاشم، وهاجر عفيفي، وشاهيستا سعد، ومجدي السباعي، ومصطفى عبد السلام، ومحمد العمروسى وتأليف أمين جمال ومحمد محرز .