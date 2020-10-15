"طول ما أنت بتتقي الله هترتاح".. سليمان عيد يحيي ذكرى وفاة شقيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان سليمان عيد، على إحياء الذكرى الثالثة لوفاة شقيقه الأكبر، عبر حسابه على إنستجرام .

ونشر "سليمان" صورة شقيقه، وعلق: " ٣ سنين مروا على وفاة أخي الأكبر الشيخ خليفة، أخويا وكان مسؤول عني بعد وفاة أبويا وأنا عندي ١٧ سنة .. الله يرحمه كان أخف دم شوفته في حياتي، وكل مشكلة كانت بتقابلني كان بيحلها بسهولة، وكان دايمًا يقول لي طول ما أنت بتتقي الله هترتاح في الدنيا والآخرة .. الله يرحمك ويغفر لك".

وحرص عدد من الفنانين على مؤازرة صديقهم والدعاء للمتوفي، وكتب شيكو : "الله يرحمه ..تعيش وتفتكر"، وكتبت إيمان العاصي: "الله يرحمه ويحسن إليه"، وكتبت نانسي صلاح: "الله يرحمه..تعيش وتفتكر"، وكتب محمد عبد الرحمن: "الله يرحمه ويصبرك".

يذكر أن سليمان عيد شارك في دراما رمضان الماضي، بمسلسلات "فلانتينو" مع عادل إمام، "ونحب تاني ليه" مع ‏ياسمين عبد العزيز، "عمر و دياب" مع مصطفى خاطر وعلي ربيع‎.‎