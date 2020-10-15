حفيد محمود ياسين ينعى جده: "في جنة الله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعى محمود عمرو ياسين حفيد الفنان الراحل محمود ياسين، جده الذي وافته المنية اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 79 عامًا بعد صراع مع المرض.

ونشر حفيد محمود ياسين، صورة نادرة له مع جده، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "في جنة الله يا حبيبي إن شاء الله".

وتوفي الفنان محمود ياسين، في الساعات الأولى من صباح أمس، عن عمر يناهز 79 عامًا، وفق ما أعلنه نجله عمرو محمود ياسين، عبر حسابه على الرسمي على موقع "فيسبوك".

محمود ياسين ولد في 2 يونيو 1941 في مدينة بورسعيد، وحصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة عين شمس في عام 1964، وعمل بالمحاماة في بداية حياته العملية، ثم التحق للعمل بالمسرح القومي، وخلال فترة السبعينيات أصبح من نجوم السينما المصرية البارزين من خلال أفلام من أهمها: "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال في جيبي"، ومنذ التسعينيات وبداية الألفية الجديدة ازداد عمله بشكل كبير، ومن أعماله الدرامية "أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، العصيان".