رامي عياش يكشف نتيجة تحاليل كورونا لأسرته بعد عودتهم من مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان رامي عياش، على طمأنة محبيه على صحته وصحة أسرته بعد خضوعهم لتحاليل فيروس كورونا المستجد، عقب عودتهم من مصر.

ونشر "عياش" صورة تجمعه مع أسرته، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "الحمد لله ..شكرًا على كل اللي اتطمن .. إن شاء الله ما تشوفوا إلا الخير".

وكان رامي عياش، قد كتب تدوينة سابقة، قال فيها: "اليوم بتطلع نتيجة ال PCR.. بعد الحجر اللي عملناه فور رجعتنا من مصر.. يا بشوفن اليوم، يا بشوفن بعد ١٤ يوم.. دعولنا".

يذكر أن داليدا عياش زوجة الفنان رامي عياش، تعرضت لإصابة في وجهها جراء انفجار مرفأ بيروت الذي وقع يوم 4 أغسطس الماضي.

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