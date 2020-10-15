ابنة رجاء الجداوي تروي موقفًا للراحل محمود ياسين مع والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت أميرة مختار نجلة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، موقفًا لوالدتها مع الفنان الراحل محمود ياسين، الذي رحل عن عالمنا أمس الأربعاء.

وكتبت أميرة، عبر حساب والدتها على إنستجرام: "الله يرحمك يا أنكل محمود .. دخلت على مامي يوم، لقيتها سعيدة جدًا وبتعيط وبتقول لي محمود افتكرني وكلمني .. كانت فرحانة جدًا، وقعدت تدعي له بالشفاء من الزهايمر ووصفته بأنه مرض قاسي .. الله يرحمه رجل محترم ..إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتوفي الفنان محمود ياسين، في الساعات الأولى من صباح أمس، عن عمر يناهز 79 عامًا، وفق ما أعلنه نجله عمرو محمود ياسين، عبر حسابه على الرسمي على موقع "فيس بوك".

محمود ياسين ولد في 2 يونيو 1941 في مدينة بورسعيد، وحصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة عين شمس في عام 1964، وعمل بالمحاماة في بداية حياته العملية، ثم التحق للعمل بالمسرح القومي، وخلال فترة السبعينيات أصبح من نجوم السينما المصرية البارزين من خلال أفلام من أهمها: "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال في جيبي"، ومنذ التسعينيات وبداية الألفية الجديدة ازداد عمله بشكل كبير، ومن أعماله الدرامية "أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، العصيان".