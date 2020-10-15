"رحم الله أناس فرحت بهم الدنيا"..حنان ترك تنعى محمود ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة حنان ترك، على نعي الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 79 عامًا بعد صراع مع المرض.

وكتبت ترك، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون .. رحم الله أناس فرحت بهم الدنيا حين زينوها واستقبلتهم الأرض بالبشرى من الرحمن .. البقاء لله في وفاة الفنان الكبير محمود ياسين، تعازينا القلبية للسيدة الفاضلة شهيرة وللأسرة الكريمة".

وتوفى الفنان محمود ياسين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 79 عامًا، وفق ما أعلنه نجله عمرو محمود ياسين، عبر حسابه على الرسمي على موقع "فيس بوك".

محمود ياسين ولد في 2 يونيو 1941 في مدينة بورسعيد، وحصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة عين شمس في عام 1964، وعمل بالمحاماة في بداية حياته العملية، ثم التحق للعمل بالمسرح القومي، وخلال فترة السبعينيات أصبح من نجوم السينما المصرية البارزين من خلال أفلام من أهمها: "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال في جيبي"، ومنذ التسعينيات وبداية الألفية الجديدة ازداد عمله بشكل كبير، ومن أعماله الدرامية "أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، العصيان".