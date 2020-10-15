تراند اليوم : والد فنانة مصرية شهيرة: تسولت الطعام من الناس بعدما تخلت عني .. ولا أملك ثمن العلاج

كشف محمد شعبان - والد المطربة بوسي - أن التصريحات المتداولة له بشأن ابنته تم تحريفها.

وقال في تصريحات لبرنامج "رأي عام": لا توجد مشكلة مع ابنتي لكن المشكلة أنها دخلت في مصادمات مع طليقها لمدة 4 سنوات وخرجت من مصر لأشهر حتى تنتهي تلك المشكلات.

وأضاف: هي مشغولة في مشاكلها الخاصة وكانت ترسل لي المال لكن بعد تلك المشاكل انقطعت عن إرساله لمدة سنوات.

وتابع: من حولي كانوا يساعدوني بالطعام والشراب لكن عندي أمراض تحتاج للمال ، وأغلقت ورشتي ، بالإضافة لإغلاق عداد المياه الخاص بشقتي وانقطاعها ورغبتي في تركيب عداد آخر.

وتابع: لذلك لجأت للصحف لأعرض مشكلتي وليس للهجوم على ابنتي.

