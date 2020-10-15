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شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور فريق The Jonas Brothers يختار أغانى الحفل أون لاين ويعيش كواليسه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الفريق الغنائى الشهير " The Jonas Brothers " لديه مفاجآة من العيار الثقيل لكل عشاقه ومحبيه ، وذلك بعد إعلان الفريق الأمريكى عن إقامته حفل غنائى افتراضى، سيكون من حق الجمهور فى جعل الحفل أكثر متعة و خصوصية أيضا .
سيحيى فريق " The Jonas Brothers " الحفل فى 3 ديسمبر المقبل وتم دعوة المعجبين لمساعدة الفريق ، حيث أعلن الفريق انه متاح التصويت على قائمة الأغانى التى سيتم تقديمها خلال الحفل ، كذلك سيكون لهم فرصة لمشاهدة ما يدور بالكواليس و كأنهم ضمن فريق العمل و لهم الحق فى إدارة العرض .
وكشف موقع " ديسكافر ميوزيك " أنه يمكن لرواد الحفلات الموسيقية عبرالإنترنت أيضا تحديد زوايا الكاميرا المفضلة لديهم .
يذكرأن فريق " The Jonas Brothers " بدأ مسيرته الفنية عام 2005 ، وقدم عدد كبير من الأغنيات التى حققت نجاحا مذهلا حول العالم، ومن أبرزها: " Burnin' Up " و " Sucker " و " Cool " ، وغيرهم .
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