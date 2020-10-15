ماقولتش ليه إني أنقذت حياتك؟.. ميرنا الهلباوي ترد على رسالة محمد عطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

روى الفنان محمد عطية قصة أول عشاء رومانسي جمعه بميرنا الهلباوي، التي أعلن ارتباطه بها مؤخرًا، خلال حسابه بموقع "إنستجرام".

ونشر عطية صورة له رفقة "ميرنا"، وعلق: "الصورة دى كانت أول عشا رومانسي بيني وبين ميرنا و الجدير بالذكر إنها فى اليوم ده قالتلي حاجة رومانسية جدًا عن إزاي البرص بيقدر يقسم نفسه نصين و يسيب ديله لو حد بيطارده".

وأضاف: "ربنا يخليكي ليا يا قلبي وتفضلي معيشاني في أجواء العلم والايمان دايمًا"، ومن جانبها ردت "ميرنا"، على منشور "عطية"، قائلة: "ومقولتش ليه إني أنقذت حياتك يومها؟".

ليرد محمد عطية مازحًا: "الحمد الله تم استرجاع الأكاونت".

وأعلن محمد عطية ارتباطه مؤخرًا بميرنا الهلباوي من خلال نشر مجموعة صور تجمعهما عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

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