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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرصت الفنانة أحلام، على تهنئة الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، زوجة حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء محمد بن راشد آل مكتوم، بعد تكريمها بجائزة المرأة العربية للعمل الإنساني.
وكتبت أحلام، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "ألف مبروك للغالية أم الشيوخ.. الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم تكريمها بجائزة المرأة العربية للعمل الإنساني بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة نتيجة قيادتها بنجاح لحملة ١٠ مليون وجبة في بداية أزمة كورونا.. هند أقرب الناس للناس، وأسرع النساء للخير".
وكانت حرم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، قد أطلقت "حملة 10 ملايين وجبة" لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين والأسر المتعففة والفئات الأكثر تضرراً بتداعيات وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والشرائح الأقل دخلاً في مختلف أنحاء الإمارات.
واحتفلت أحلام، مؤخرًا بمناسبة مرور 25 عامًا على إطلاق أول ألبوم غنائي في مسيرتها الفنية الحافلة.
كانت هذه تفاصيل خبر أحلام توجه رسالة للشيخة هند بنت مكتوم بعد حصدها جائزة المرأة العربية للعمل الإنساني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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